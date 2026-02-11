ЗСУ вперше збили рідкісний російський дрон 'Клин' зі штучним інтелектом (відео)

За схемою коомпоновки корпусу "Клин" дуже схожий на "Шахед", але має низку помітних відмінностей.

Українські оборонці вперше збили рідкісний "шахедоподібний" дрон-камікадзе зі штучним інтелектом "Клин". Як повідомляє Facebook-сторінка 118-ї окремої механізованої бригади, ворожий безпілотник перехопили на Оріхівському напрямку.

Зазначається, що це перший відомий випадок знищення нового російського БПЛА, що був із помпою представлений лише 4 місяці тому.

Дрон має аеродинамічну схему, подібну до Shahed – дельтоподібну "безхвістку", але водночас містить елементи схеми "качка" з переднім горизонтальним оперенням. Окрім того, один із елементів оперення розташований у верхній частині корпусу.

Заявлені характеристики "Клина":

злітна вага – 13,5 кг,

швидкість польоту – 108–300 км/год,

довжина фюзеляжу – 1,6 м,

розмах крил – 1,9 м,

максимальна висота польоту – до 2 км,

вага бойової частини – 5 кг,

типи бойової частини – кумулятивна та фугасна,

наявна система повітряного підриву.

Оціночна вартість безпілотника - близько 35 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у 118-й бригаді, ворожий "Клин" був впольований дроном-перехоплювачем "Генерал Черешня AIR".

"Попри заяви "аналоговнєтних" розробників про здатність дрона автономно виявляти та уражати цілі на відстані до 120 км (за умови використання ретранслятора), "Клин" сам був доволі легко впольований, вочевидь, під час одного з перших своїх бойових вильотів", - зауважили в бригаді.

