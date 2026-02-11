Відключення по 15–19 годин на добу: мер Харкова вимагає перегляду графіків

Ігор Терехов зазначив, що відключення електроенергії по 15–19 годин на добу - неприйнятне.

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до міністра енергетики України Дениса Шмигаля і компанії "‎Укренерго"‎ з проханням переглянути тривалість та порядок застосування графіків відключень у місті, повідомив він в своєму Telegram-каналі.

"Відключення електроенергії стали суворою реальністю для всієї країни. Але є міста, для яких ця реальність значно жорсткіша. Харків – прифронтове місто. Місто, яке вже четверту зиму живе під постійними атаками", – написав Терехов.

За його словами, енергетична інфраструктура міста зазнала безпрецедентних руйнувань, а тисячі будинків пережили аварійні відключення тепла. Він нагадав, що після обстрілу 3 лютого майже 900 будинків у Харкові залишилися без теплопостачання.

"Тоді ж пролунала чітка обіцянка: у будинках без теплопостачання відключення електроенергії триватимуть не більше 4 годин. Ця обіцянка має бути виконана", – заявив мер.

Терехов вважає, що відключення електроенергії тривалістю 15–19 годин на добу - неприйнятне для Харкова, як і для будь-якого українського міста.

Річ у тім, що коли місто водночас долає наслідки ударів по системі теплопостачання, тривалі відключення електроенергії означають холод у квартирах, зупинку насосів, ризики для систем водо- й теплопостачання, а також неможливість обігріти житло.

"Це запит не лише Харкова. Це запит справедливості для міст, які живуть під постійною загрозою ударів", – додав харківський міський голова.

У ніч на 7 лютого Росія знову здійснила масштабну атаку на енергетичну систему України. Під обстріл потрапили Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Крім того, російські війська завдали ударів по підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 та 330 кВ.

Унаслідок атаки ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві. Світло в столиці тимчасово подавали лише на короткі проміжки – по півтори-дві години. Втім, вже 8 лютого місто повернулося до стабілізаційних графіків, і тривалість періодів зі світлом збільшилася.

Ще раніше, у ніч на 3 лютого російські війська атакували Харків балістичними ракетами та дронами. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури. Мер міста Ігор Терехов назвав цю атаку безпрецедентною. Він наголосив, що удари наносяться цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі з метою завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без теплопостачання під час сильних морозів.

