Захід не може знайти гроші на снаряди для України, - Reuters

Йдеться про "копійки" для сукупного бюджету країн НАТО.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України стикнулася зі значним браком фінансування у 2026 році. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого військового чиновника НАТО.

Згідно планів на поточний рік, в межах ініціативи планується закупити по всьому світу артилерійських снарядів на суму в 5 мільярдів євро. Однак поки що вдалося нашкребти лише близько 1,4 мільярда євро.

Reuters нагадує, що програма фінансується за рахунок іноземних донорів, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди. В попередні роки свій вклад робила і Чехія.

Відео дня

У грудні місія НАТО в Україні повідомляла, що в межах цієї ініціативи у 2025 році було закуплено близько 1,8 мільйона артилерійських снарядів. Це 43% від усіх боєприпасів, поставлених Україні, та приблизно 70% від потрібних Україні боєприпасів радянського калібру.

Згаданий чиновник НАТО, з яким спілкувалися журналісти, розповів, що наразі на світовому ринку доступні боєприпаси на загальну суму близько 16 мільярдів євро.

Минулого року в межах програми було витрачено близько 4,8 мільярда доларів, з яких Чехія внесла 145,15 мільйона доларів.

Поставки зброї в Україну: останні новини

Як писав УНІАН, Україна отримала від Іспанії сучасний тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25. Ця система вартістю близько 37 мільйонів євро здатна виявляти повітряні загрози на відстані понад 450 км, включаючи дрони типу Shahed, крилаті та балістичні ракети, а також літаки-невидимки. Радар працює в L-діапазоні з фазованою антенною решіткою та цифровим формуванням променя, що дозволяє одночасно відстежувати сотні цілей з високою точністю навіть в умовах інтенсивної електронної боротьби та перешкод.

Цей радар є цінним доповненням до західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS, SAMP/T та IRIS-T, значно посилюючи можливості раннього попередження та моніторингу повітряного простору. Раніше США тривалий час відмовляли в передачі подібної технології, тому постачання від Іспанії стало важливим кроком союзників для протидії масованим комбінованим атакам Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: