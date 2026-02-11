Джакарта скорочує видобуток у власних шахтах, що штовхає вартість металу догори.

Найбільшій у світі нікелевій шахті в Індонезії наказано скоротити видобуток. Влада в Джакарті активізує зусилля для підвищення світових цін на цей метал для акумуляторів.

Видання Bloomberg пише, що нікелева шахта на острові Хальмахера належить підприємству PT Weda Bay Nickel. Цьогорічні квоти на видобуток руди для нього урізали до 12 млн тонн з 42 млн тонн у 2025 році. Тримісячні ф'ючерси на нікель на Лондонській біржі металів після цієї новини зросли на 2,8% до 17 980 доларів за тонну.

Індонезія вживає рішучих заходів для відновлення цін на свій найбільший експортний товар, значною мірою шляхом скорочення обсягів, які дозволено виробляти ключовим гірничодобувним компаніям. Напередодні останнього раунду скорочень, постачання з країни Південно-Східної Азії зросло приблизно до 65% світового виробництва, що призвело до дворічного падіння цін, яке призвело до закриття конкурентів в Австралії та Новій Каледонії.

Ціна на нікель зросла минулого місяця після того, як Індонезія оголосила про плани скоротити видобуток руди приблизно до 260 мільйонів тонн цього року, порівняно з цільовим показником у 379 мільйонів тонн на 2025 рік. Втім, фактичні постачання минулого року були нижчими за цю цифру.

Нікель в Росії

Підвищення світових цін на нікель, якого домагається Індонезія, вигідне Росії. Країна-агресорка входить в трійку найбільших виробників металу в світі. І хоча її доля в 5,13% порівняно невелика, Росія є найбільшим виробником у світі нікелю класу I з чистотою металу 99,8%. Про це свідчать оцінки StatRanker в липні 2025 року.

Нікель в Китаї

Китай - найбільший у світі споживач нікелю. На його долю припадає майже дві третини світового споживання, головним чином завдяки масовому виробництву нержавіючої сталі та швидкозростаючому сектору акумуляторів для електромобілів, пише Stainless Steel World в липні 2025 року.

Ціни на нікель – останні новини

Індонезія вже робила заяви про майбутнє скорочення видобутку нікелю. Після останньої такої в кінці минулого року вартість металу досягла максимальної позначки з березня.

Тим часом новий пакет санкцій, який Європа готує проти Росії, найбільше всього вдарить по головній гірничодобувній компанії країни "Норнікель", яка є тотальним монополістом з видобутку цього метала в РФ з долею значно більше 90%.

