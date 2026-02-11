Російський терор на залізниці: ворог атакував станції у двох областях

Постраждалих немає, але було зафіксовано пошкодження рухомого складу.

Росіяни продовжують бити по українській залізничній інфраструктурі. Сьогодні, 11 лютого, під ворожим ударом опинилося залізничне депо та станції у двох областях. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано", - зазначив Кулеба.

Він відмітив, що зранку також був черговий удар по залізничному депо в Конотопі. Було зафіксовано пошкодження технічного рухомого складу. За його словами, ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.

Віце-прем’єр підкреслив, що працівники не постраждали, а на місці працюють аварійні та відновлювальні бригади.

"Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Але, попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям", - додав Кулеба.

Удари РФ по залізниці - головні новини

9 лютого Росія вчергове обстріляла залізничну інфраструктуру. В результаті атаки було пошкоджено локомотив і контактну мережу "Укрзалізниці" на Сумщині та Чернігівщині.

7 лютого, попри щоденні обстріли залізничної інфраструктури, "Укрзалізниця" запустила нове сполучення на Слобожанщині - призначено додатковий поїзд між Харковом та Сумами.

30 грудня вітчизняна залізниця вимушено обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

