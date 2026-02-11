Основною темою наступного раунду переговорів стане питання територій, - Зеленський

Президент розповів журналістам, що місцем проведення наступного раунду переговорів стануть США.

Президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію США провести наступного тижня новий раунд мирних переговорів. Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Наступний раунд переговорів

Зеленський поділився, що в ході нового раунду переговорів делегації зосередяться на обговоренні територіального питання. За його словами, новий раунд переговорів запланований на наступний вівторок або середу.

Президент розповів журналістам, що місцем проведення наступного раунду переговорів стануть США. Він додав, що поки що неясно, чи погодиться на це Росія.

Також Зеленський зазначив, що на порядку денному стоїть пропозиція США про створення вільної економічної зони на Донбасі. Він підкреслив, що Україна і Росія скептично ставляться до цієї ідеї.

"Жодна зі сторін не підтримує ідею вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. І домовленості були такими - давайте повернемося з уявленням про те, як це може виглядати, на наступну зустріч", - сказав журналістам президент України.

Крім того, Зеленський додав, що в дискусіях про те, хто буде контролювати вільну економічну зону в разі її створення, США повинні прояснити свою позицію.

"Якщо це наша територія - а це наша територія - то країна, якій вона належить, повинна нею керувати", - підкреслив президент.

Зеленський поділився, що адміністрація Трампа хоче підписати всі документи про припинення війни одночасно. Він додав, що Україна повинна буде схвалити мирну пропозицію або в ході парламентського голосування, або в ході загальнонаціонального референдуму.

"На даний момент ми також обговорюємо план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути досягнуто порозуміння", - сказав президент України.

Механізм припинення вогню

Зеленський зазначив, що недавні переговори в ОАЕ були зосереджені на механізмі припинення вогню і тому, як він буде контролюватися США. Проте, він заявив, що переговорники не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень на більш високому рівні.

"У росіян одне формулювання, у нас інше, у американців третє. Є розуміння, що буде здійснюватися моніторинг, але є також розуміння, що необхідно доопрацювати формулювання і деталі", - пояснив президент.

Післявоєнне відновлення України

Зеленський розповів, що наступний раунд переговорів також може бути присвячений пропозиціям щодо післявоєнного планування та економічних питань, включаючи "пакет процвітання" (Prosperity Package). Він додав, що з цією метою до української делегації приєднається міністр економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Олексій Соболєв.

Крім того, президент попередив, що без чітких джерел фінансування після війни в Україні може виникнути економічний шок. Він підкреслив, що необхідні мільярди доларів для відновлення, соціальних витрат і військових потреб на найближчі роки.

Зеленський додав, що для цього буде потрібен чіткий механізм фінансування за участю Європи. Він запевнив, що навіть потенційне фінансування із заморожених російських активів не покриє потреби в довгостроковій перспективі.

Українська делегація може відправитися до Москви на переговори з Путіним

Раніше Telegram-канал Ukraine context, який пов'язують з керівником ОП Кирилом Будановим, писав, що для прискорення переговорного процесу розглядається можливість відправки української делегації до Москви на переговори особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зазначається, що причиною є те, що чинний склад російської переговорної групи не має жодного впливу в Кремлі та повноважень приймати важливі рішення щодо врегулювання війни. Через це переговори фактично "стоять на місці".

За даними Telegram-каналу, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть стати "гарантами безпеки". Звучали пропозиції про те, що їхній літак прилетить до Варшави, де забере українських переговірників і полетить до аеропорту "Внуково", після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з Путіним.

