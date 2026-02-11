Розкішний італійський острів вводить обмеження для туристів: місцеві у захваті

В першу чергу обмеження стосуються туристичних груп.

Італійський острів Капрі оголосив про нові правила туризму, які набудуть чинності цього літа.

Серед іншого, цей фешенебельний курорт посилить контроль за туристичними групами, які, за словами місцевої влади, забивають його вузькі вулички, тим самим заважаючи місцевим жителям та іншим мандрівникам, пише Euronews Travel.

Видання зазначає, що в піковий сезон острів Капрі щодня відвідують до 50 тисяч туристів, що значно перевищує чисельність місцевого населення, що становить приблизно 13-15 тисяч осіб.

Ще в 1950-х роках на острові діяли правила етикету для відвідувачів, і йому довгий час вдавалося позиціонувати себе як спокійне і елегантне місце відпочинку. Однак тепер натовпи некерованих одноденних туристів псують всю картину. Туристичні групи, часто гучні та погано організовані, перевантажують вузькі вуличкиі мальовничі оглядові майданчики острова.

Нові обмеження для туристичних груп на острові Капрі

З літа на острові зможуть висаджуватися тільки групи чисельністю не більше 40 осіб.

Тим часом, групам чисельністю понад 20 осіб буде заборонено використання гучномовців. Замість цього туристам повинні бути надані навушники або гарнітури для прослуховування гіда.

Водночас гідам буде дозволено мати при собі тільки непомітний знак або табличку із зазначенням свого місцезнаходження, тоді як використовувати такі помітні предмети як парасольки або прапори буде заборонено.

При цьому групи будуть зобов'язані триматися близько одна до одної і не створювати загрозу безпеці або комфорту інших відвідувачів. Гіди повинні стежити за тим, щоб групи не займали занадто багато місця і залишали місце для інших туристів.

Жителі та бізнес Капрі підтримали обмеження

У свою чергу місцеві жителі та туроператори високо оцінили це нововведення.

"Це акт відповідальності, що відображає наше бачення острова, який, нарешті, став більш придатним для життя. Нові правила для організованих груп – незамінні інструменти для розвантаження критично важливих зон, що дозволяють звільнити простір для пішоходів", – заявив президент асоціації готельєрів Капрі Лоренцо Коппола.

У свою чергу власник знаменитої таверни Anema e Core Джанлуїджі Лембо, де відпочивали такі знаменитості, як Дженніфер Лопес, Мерайя Кері та Леонардо Ді Капріо, підкреслив, що нові правила приносять користь всім відвідувачам, а не тільки VIP-персонам.

"Туристи? Всі, але не всі відразу. Я не прихильник відвідувачів першого або другого сорту, ніхто не повинен бути виключений. Але також має бути обмеження на групи, тому що простір на острові обмежений. Тому я вітаю це обмеження, яке, на мій погляд, захищає не тільки VIP-туризм, але і всіх інших", – заявив він італійській газеті Corriere del Mezzogiorno.

Мер Капрі Паоло Фалько також заявив, що міська рада працює над новими заходами з контролю за рухом суден у порту Марина Гранде, куди прибувають туристи і збираються, щоб скористатися фунікулером або автобусами до центру Капрі або більш тихого містечка Анакапрі на західній стороні острова.

Він повідомив італійським ЗМІ, що це може включати обмеження висадки пасажирів певним часом.

"Ми ретельно вивчаємо це питання і питання безпеки порту, і ми зможемо вирішити його задовго до літа", – сказав він.

Надмірний туризм в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, такі популярні італійські міста як Рим, Венеція, Мілан або Флоренція вже не витримують напливу туристів. Щоб хоч якось приборкати потоки, вони починають вводити всілякі обмежувальні заходи.

Наприклад, у столиці Італії туристи тепер можуть підібратися ближче до знаменитого фонтану Треві тільки за гроші. Тим часом, у Мілані заборонили скриньки для самозаселення туристів.

Однак є в Італії й регіони, де навпаки були б раді бачити побільше туристів: Апулія, Базіліката, Марке, Абруццо і Сардинія.

