У Кремлі відреагували на чутки про можливі вибори в Україні

Пєсков наголосив, що від першоджерел поки що відповідних заяв не було.

У Кремлі вважають, що поки рано розмірковувати на тему можливого проведення виборів в Україні. Про це заявив речник Дмитро Пєсков, коментуючи журналістам останні публікації ЗМІ з цього приводу.

За його словами, ці повідомлення слід "брати до уваги", але "орієнтуватися на першоджерела".

"Поки рано про це розмірковувати, ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку певних джерел. Треба уважно спостерігати за цими інформаційними потоками, брати, звісно ж, до уваги, але орієнтуватися все-таки на першоджерела", - цитують російські медіа Пєскова.

Він підкреслив, що "від першоджерел поки що таких заяв не було".

ЗМІ про вибори в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників написала, що президент України Володимир Зеленський має намір оголосити вибори і референдум 24 лютого. У матеріалі йшлося, що чиновники нібито обговорювали можливість того, що і вибори, і референдум можуть відбутися вже в травні, і що Україна вже почала відповідні планування.

В Офісі президента відреагували на інформацію про можливе оголошення виборів і референдуму 24 лютого. У відомстві зазначили, що Україна не проти провести вибори президента, однак для цього потрібно гарантувати безпеку. "Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека", – заявило джерело в ОП.

