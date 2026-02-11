Європарламент схвалив кредит для України на €90 мільярдів

60 млрд євро буде виділено на закупівлю військового обладнання.

Європейський парламент підтримав виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, депутати проголосували за три законодавчі акти, що дозволяють Україні отримати кредит у розмірі 90 мільярдів євро, оскільки вона стикається з продовженням агресії з боку Росії.

Зазначається, що з цієї суми 30 мільярдів євро буде виділено на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку. При цьому 60 мільярдів євро витратять на зміцнення оборонних можливостей України та підтримку закупівлі військового обладнання, що забезпечить своєчасний доступ до критично важливих оборонних продуктів. Закуповуватимуть зброю переважно у оборонних підприємств України, ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ)/Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Кредит буде фінансуватися за рахунок спільних запозичень Євросоюзу на ринках капіталу та гарантуватися "резервом" довгострокового бюджету ЄС, а витрати на обслуговування боргу будуть покриватися зі щорічних бюджетів блоку. Комісія оцінила витрати на обслуговування боргу приблизно в 1 млрд євро на 2027 рік і приблизно в 3 млрд євро на рік, починаючи з 2028 року. Україна буде зобов'язана погасити основну суму позики після отримання від Росії репарацій за війну.

Після офіційного ухвалення рішення Радою Євросоюзу перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

На початку лютого Євросоюз після тривалих суперечок щодо деталей ухвалив механізм кредитування України в розмірі 90 млрд євро на найближчі два роки. Угода передбачає спрямування 60 млрд євро на військову допомогу, 30 млрд євро - безпосередньо на бюджетні видатки України. Відсотки по кредиту платитиме Євросоюз. Повертати кредит Україна має лише після того, як Росія виплатить репарації.

Три країни відмовилися від фінансування України - це Угорщина, Словаччина та Чехія. Решта 24 з 27 членів ЄС - виділять кошти.

Пункт, на якому наполягала Франція, в загальному випадку схвалений: зброю купуватимуть переважно у виробників з України та ЄС. В інших країнах - лише у разі невідкладної потреби.

