Супутники зафіксували нову техніку в Білорусі, ймовірно, для розгортання 'Орєшніка', - ЗМІ

Поблизу території центрального військового об'єкта з'явилося близько 25 військових машин різних розмірів та типів.

На колишньому військовому аеродромі "Кричів-6" у Білорусі триває активне розгортання військової бази. На супутникових знімках зафіксовано техніку, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Орєшнік", а також нове обладнання та будівлі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Зокрема, на супутниковому знімку від 9 лютого 2026 року видно 6 машин на території центрального військового містечка, які можуть належати ракетному комплексу "Орєшнік". Їхні розміри та пропорції відповідають тим, що раніше показували міністерства оборони РФ, але точний тип машин поки що неможливо визначити, оскільки для цього потрібні зображення кращої якості.

Для всіх шести машин будуються два ангари, на фото видно тіні металевих конструкцій над ними. Також знімки показали, що поблизу території центрального військового об'єкта з'явилося близько 25 військових машин різних розмірів та типів, кілька земляних валів, а також будівля поки що незрозумілого призначення. По периметру військового майданчика можна побачити 4 вежі поки що також незрозумілого призначення.

Іван Кричевський, військовий експерт з питань озброєння українського видання Defence Express та солдат 413-го полку Рейдових військ безпілотних систем зазначив, що на супутникових знімках справді можуть бути машини, пов’язані з російським ракетним комплексом "Орєшнік", але звернув увагу на важливий нюанс:

"Те, що Росія розгортає військову інфраструктуру в Білорусі для розміщення ракетного комплексу "Орєшнік" - це факт. Те, що там вже є окремі компоненти для забезпечення роботи балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік", – це також факт. Водночас не можна виключати, що росіяни можуть таким чином створювати фальшиві військові позиції. І це може бути однією з таких фальшивих позицій".

Водночас Кричевський вважає, що створення як фейкових, так і замаскованих реальних бойових позицій може бути частиною довгострокового плану та критерієм підготовки до розгортання Росією через кілька років повноцінного ракетного полку з щонайменше дев'ятьма пусковими установками.

Удари по полігону "Капустин Яр"

Як повідомляв УНІАН, за результатами ударів по російському полігону "Капустин Яр" було підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності.

На Державному центральному міжвидовому полігоні міністерства оборони Росії у Астраханській області також підтверджено пошкодження монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко вважає, що удар по "Капустиному Яру" є надважливим, адже була розвідувальна інформація про підготовку запуску звідти ракети "Орєшнік" по території України.

