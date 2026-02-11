Переконали себе і партнерів: нардеп назвав камінь спотикання в мирних переговорах

На його думку, наразі перемовини безрезультативні через віру росіян в те, чого нема.

У росіян є терміни по Донбасу, але вони їх переноситимуть, тому що не мають спроможності захопити його. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо переговорів, які нині тривають, він зауважив, що "коли ми сідаємо за стіл перемовин, у нас є фактори, які точно не дають нам можливості хоча б домовитись про те, щоб ми стали по лінії фронту, як це говорить президент".

Говорячи про "дуже великі успіхи" Росії на полі бою, Костенко зазначив, що не вважає, що у ворога є великі успіхи. Але росіяни так вважають і "переконали наших партнерів в цьому".

Відео дня

"І, звичайно, це удари Росії по наших енергетичних об'єктах в такі морози. Тобто вони намагаються схилити нас до поступок. І коли вони надають свої аргументи, то тут мало що скажеш. І ти не можеш надати якісь контраргументи. Я вважаю, що на даному етапі ці переговори безрезультативні", - наголосив Костенко.

Він підкреслив, що "навіть якщо ми досягнемо якогось миру, ми маємо відразу думати, як ми назад повернемо наші території".

Доля Донбасу

На запитання щодо вимоги віддати росіянам Донбас без бою, парламентар зауважив, що "у них є терміни по Донбасу і у них є терміни по інших територіях нашої країни".

"Ці терміни є чітко, і я вважаю, що вони їх знову ж таки будуть переносити, тому що в них немає спроможності захопити. Не тому, що вони погана армія, а тому, що є наші Сили оборони", - сказав Костенко.

За його словами, якщо зібрати всі території, які росіяни захопили за 2025 рік по всій лінії фронту в Харківській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях, і покласти на Донецьку, то це покаже, що вони за рік повністю захопили територію, яка дорівнює десь 16% Донецької області.

"16%, втративши сотні тисяч своїх солдат. А залишилось незахопленим, якщо я не помиляюсь, за останньою інформацією, десь 21% відсоток. І навіть наші експерти порахували, що їм потрібно більше двох років для того, щоб тільки Донецьку область захопити", - зауважив представник Комітету.

Російські плани на війну

Як повідомляв УНІАН, раніше ведучі в ефірі німецького телеканалу Welt заявили, що Росія готує весняну наступальну кампанію в Донецькій та Запорізькій областях.

Вони зробити такий прогноз, спираючись на дані французького OSINTера Клемана Молена, який спеціалізується на військовій картографії та аналізі фортифікацій.

Водночас голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зазначив, що Welt не є першоджерелом щодо планів росіян на весну та літо.

За його словами, про те, що ворог готує резерви для спроб посилення тиску на кількох напрямках, говорили ще з грудня-січня, а "західна преса дещо відстає".

Вас також можуть зацікавити новини: