Найбільше потерпають від стихії Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина.

У суботу, 28 жовтня 2023 року, Україну накрила потужна негода. Станом на вечір відомо про чотирьох загиблих людей внаслідок стихії.

"У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків — 65 та 35 років — загинули у Києві. Постраждали семеро людей. З переломами та забоями їх госпіталізовано. На жаль, одна людина загинула у Дніпропетровській області. Є постраждалі у Харкові, двоє із них ушпиталені", – повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба у Telegram.

За його словами, найбільше потерпають від стихії Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина.

Відео дня

"На Житомирщині пошкоджено 1613 підстанцій, електроенергія відсутня у майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах. На Рівненщині повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт — це понад 50 тисяч мешканців. Внаслідок шквального вітру пошкоджено 63 повітряні лінії електропередач та 875 трансформаторних підстанцій. У Хмельницькій області знеструмленими залишаються 199 населених пунктів. На повернення світла чекають понад 20 тисяч споживачів", – поінформував представник ОП.

Кулеба зазначив, що наразі, незважаючи на пориви вітру, бригади енергетиків стали до робіт з відновлення електропостачання.

"Втім, з огляду на те, що негода продовжує вирувати і кількість знеструмлених населених пунктів зростає, а в темний час доби робота ремонтних бригад ускладнюється, обіцяти, що всі споживачі будуть із світлом в найближчі години, не можна", – попередив він, додавши, що ліквідація наслідків буревію триватиме і завтра, коли негода ослабне.

Своєю чергою у Київській обласні військовій адміністрації повідомили, що в регіоні шквальний вітер та рясні дощі завдали значної шкоди. Зазначається, зокрема, що 1 людина загинула, ще 2 особи отримали травми. Їм надана необхідна медична допомога.

В області пошкоджено 23 обʼєкти: будинки, магазини, аптеки та 58 автівок. Зафіксовано випадки падіння дерев, поривів електропроводів. Надійшло 60 повідомлень про ДТП. За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, станом на 18:00 знеструмлено 4081 трансформаторну підстанцію. Без світла понад 126 тис. споживачів у 349 населених пунктах.

Негода в Україні

28 жовтня буревій охопив частину регіонів України разом з Київщиною. Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 15:30 було відомо про загибель двох мешканців міста через негоду – чоловіків 65 та 35 років. Постраждали також від сильного вітру 7 людей (віком від 21 до 69 років).

У столичній міськдержадміністрації згодом інформували, що Київ намагається оговтатися від наслідків сильного вітру. Повідомлялось, що через негоду в місті виявлено понад 780 пошкоджених або повалених дерев. Силами КП УЗН, лісопаркових господарств та Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" ліквідовано наслідки пошкодження або падіння 587 дерев.

Також міська влада повідомила, що сильним вітром пошкоджено прапор України на найвищому флагштоку міста, що на Печерських пагорбах. Його замінять на підготовлене запасне полотнище одразу після поліпшення погодних умов.

Вас також можуть зацікавити новини: