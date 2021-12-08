Синоптики прогнозують мокрий сніг та крижаний дощ майже по всій території України.

У західних та північних областях України випав сніг. На Житомирщині, Хмельниччині та Рівненщині розчищають траси й дороги.

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Так, у Житомирській області за ніч місцями випало до 10 сантиметрів снігу, а на засипані дороги вивели майже сотню одиниць снігоприбиральної техніки. Зазначається, що траси обробляють протиожеледними засобами.

Синоптики ж на сьогодні прогнозують мокрий сніг та крижаний дощ майже по всій Україні. Крім того, українців попереджають про небезпеку ожеледиці - дороги й тротуари можуть перетворитися на суцільну ковзанку.

У Карпатах рятувальники застерігають від походів на високогір'я - через снігопади та хуртовини там можливе сходження лавин. В Івано-Франківській області вже оголосили значний, ІІІ рівень сніголавинної небезпеки.

За даними синоптиків, опадів сьогодні уникне лише південно-східна частина країни.

Мешканці ж областей, які сьогодні засипало снігом, радісно діляться одне з одним відео припорошених снігом дерев у соцмережах.

Нагадаємо, у столиці через погіршення погоди зранку в середу стався збій в роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Зараз у місті йде дощ, згодом на киян чекає снігопад.

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Автор: Екатерина Малюга