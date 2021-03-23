Тисячі людей евакуйовані через найсильнішу за півстоліття повінь в Австралії (фоторепортаж)
За останні дні евакуйовано 18 тисяч осіб. Дощі в Австралії тривають.
В Австралії тисячі людей були евакуйовані в результаті сильної повені за майже 50 років.
Про це повідомляє REUTERS.
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Як повідомляється, у вівторок влада Австралії видала нове попередження про повінь і накази про евакуацію, оскільки проливні дощі знову обрушилися на кілька регіонів країни, змітаючи будинки, дороги та худобу.
Національне метеорологічне агентство опублікувало попередження про суворі погодні умови у всіх штатах.
"Ситуація з дощем і повінню залишається динамічною і надзвичайно складною",-заявив журналістам прем'єр-міністр Скотт Моррісон.
Про смертельні випадки поки не повідомлялося, але за останні дні тисячі людей були врятовані службами екстреної допомоги. За даними агентства, близько 18000 осіб були евакуйовані.
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