Тисячі людей евакуйовані через найсильнішу за півстоліття повінь в Австралії (фоторепортаж)

11:22, 23 березня 2021
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За останні дні евакуйовано 18 тисяч осіб. Дощі в Австралії тривають.

Австралію затопило / фото REUTERS
Австралію затопило / фото REUTERS

В Австралії тисячі людей були евакуйовані в результаті сильної повені за майже 50 років.

Про це повідомляє REUTERS.

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Як повідомляється, у вівторок влада Австралії видала нове попередження про повінь і накази про евакуацію, оскільки проливні дощі знову обрушилися на кілька регіонів країни, змітаючи будинки, дороги та худобу.

Національне метеорологічне агентство опублікувало попередження про суворі погодні умови у всіх штатах.

"Ситуація з дощем і повінню залишається динамічною і надзвичайно складною",-заявив журналістам прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Про смертельні випадки поки не повідомлялося, але за останні дні тисячі людей були врятовані службами екстреної допомоги. За даними агентства, близько 18000 осіб були евакуйовані.

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Перевод: Автор: Катерина Лиманська

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Теги: фоторепортажповіньпотопАвстралія
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