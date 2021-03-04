Різка зміна погоди: до України йде атмосферний фронт з похолоданням та мокрим снігом
Синоптик попередила українців, що погода змінюватиметься.
У п‘ятницю, 5 березня, в Україну прийде атмосферний фронт з подальшим похолоданням.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Вже завтра у більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2°...+6°", - написала вона.
На півдні, а також у Дніпрі, Кропивницькому з районами, на Донеччині та в Чернівецькій області ще побуде тепло, +8°+13°.
Атмосферний фронт принесе опади, дощ, через похолодання місцями з мокрим снігом.
У південній частині завтра переважатиме суха погода.
У Києві 5-го березня очікується зміна погоди. Пройде дощ, можливий подекуди мокрий сніг, протягом дня похолодає до +2°...+4° градусів.
"У суботу-неділю холодна погода втримається, проте якісь серйозні опади - навряд", - резюмувала синоптик.
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