Різка зміна погоди: до України йде атмосферний фронт з похолоданням та мокрим снігом

Синоптик попередила українців, що погода змінюватиметься.

В Україні змінюватиметься погода / фото УНІАН

У п‘ятницю, 5 березня, в Україну прийде атмосферний фронт з подальшим похолоданням.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Вже завтра у більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2°...+6°", - написала вона.

На півдні, а також у Дніпрі, Кропивницькому з районами, на Донеччині та в Чернівецькій області ще побуде тепло, +8°+13°.

Атмосферний фронт принесе опади, дощ, через похолодання місцями з мокрим снігом.

У південній частині завтра переважатиме суха погода.

У Києві 5-го березня очікується зміна погоди. Пройде дощ, можливий подекуди мокрий сніг, протягом дня похолодає до +2°...+4° градусів.

"У суботу-неділю холодна погода втримається, проте якісь серйозні опади - навряд", - резюмувала синоптик.

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