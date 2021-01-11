Цього тижня в Україні почнуться затяжні снігопади, вдень вдарить мороз до -19° (карта)

Україну цього тижня засипле снігом.

В Україні очікуються сильні морози / Фото ua.depositphotos.com

На цьому тижні в Україні почнеться повільне похолодання з піком у мороз -19° в суботу. У середу почнеться сніг і буде засипати різні регіони нашої країни аж до неділі.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У понеділок, 11 січня, всю Україну затягне хмарами. Сонячно буде тільки в Херсонській, Одеській та Чернівецькій областях. Температура вдень опуститься нижче нуля. У Вінниці та Сумах очікується -1°. Сьогодні по всій території країни - без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото УНІАН

У вівторок в Україні з'явиться більше сонця і температура почне трохи підвищуватися. Вдень з'явиться "плюсові" значення-до +4°. Крим накриють дощі.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото УНІАН

У середу температура знову впаде до нуля і нижче - і Україну засипле снігом. Без опадів залишаться тільки Чернігівщина та Одещина.

Прогноз погоди в Україні на 13 січня / фото УНІАН

У четвер температура продовжить зниження і впаде до -5°. Снігопад продовжиться. Опади підуть з південних і східних регіонів.

Прогноз погоди в Україні на 14 січня / фото УНІАН

У п'ятницю в Україні вдарять довгоочікувані зимові морози: температура в центрі у денний час впаде до -12°, на півдні - до -2°. Снігопади продовжаться.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня / фото УНІАН

У суботу температура продовжить активно знижуватися і на Київщині вдарять морози з денною температурою -19°. Опади припиняться. Сніг очікується тільки в Івано-Франківську та Криму.

Прогноз погоди в Україні на 16 січня / фото УНІАН

У неділю морози трохи пом'якшаться - до -12° вдень. Сніг припиниться і українців порадує сонце.

Прогноз погоди в Україні на 17 січня / фото УНІАН

Народний прогноз

11 січня у народному календарі - день пам'яті 14 тисяч віфлеємських немовлят, які були убиті царем Іродом у 1 столітті н.е., коли жорстокий цар припускав, що серед них опиниться Ісус Христос. А наші пращури вважали, що саме у цей день нечиста сила робиться особливо жорстокою. Тому 11 січня прийнято було підпалювати коли, які, згораючи, проганяли зло.

12 січня у народному календарі — Мучениці Онисії, яку ще називали у народі Порізуха. В цей день різали худобу, промовляючи: «Кабанчика або свинку до Василевого вечірка». У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холоди над землею повисли.

13 — Меланії Римлянки преподобної. Так як у нас існує розбіжність між Григоріанським (світським) та Юліанським (церковним православним) календарем, українці святкують Новий рік двічі в році: 1 січня — офіційне святкування Нового року, а 14 січня — носить назву Старого Нового року. Тому на переддень Старого Нового року українці святкують щедрий вечір, або, як його ще називають у народі, свято Меланки. В цей вечір вважалось, можна дізнатись свою долю. Тому у ніч на Новий рік ворожили, особливо дівчата, намагаючись дізнатися, коли і хто візьме їх заміж. А хлопці ходили посівати, бажаючи щасливого нового року. Якщо в ніч віє вітер, то рік буде спекотним і врожайним, західний віщує добрі надої і велика кількість риби в річках і озерах, а східний вітер обіцяє рясний урожай фруктів. Якщо на Меланiї (13 сiчня) вiтер вночi з пiвдня — на тепле і сите лiто. Зірок у цей день на небі немає — ягід влітку не чекати. Яка Маланка, такі й Петро з Павлом (12 липня). Кілька цибулин посипали сіллю. Якщо вранці сіль набухла вологою, то невдовзі піде дощ, стала геть мокрою — злива. Дивилися, куди тварина ляже головою: до сходу — на врожай, до заходу — на недорід. Зоряне небо — добре нестимуться кури. Багато пухнастого інею на деревах — до врожаю зернових і доброго медозбору. Сильний мороз і падає малий сніжок — на врожай хліба, здоров'я людей і тварин; коли ж тепло і без снігу — на неврожай і хвороби. Падає м'який сніг — на врожай, а коли тепло, то літо буде дощовим. Небо в зірках — врожай на боби й горох. Якщо під Новий старий рік добрий сніг — сій гречку. Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на зернові та гарний медозбір. Якщо на Меланії відлига, то чекали теплого літа.

14 січня - Василія Великого. Якщо на Василя з ранку туман, то буде гарний урожай влітку і восени. Заметіль на Василів день провіщає багатий урожай горіхів. Інею пухнастого багато на деревах на Василя — літо буде щедре на мед. Іній рясно вкриває на Василя всі дерева — буде врожай на збіжжя. Ніч на Василя зоряна — до врожаю ягід. Сніг випаде в цей день — буде щасливий рік. Сонце зійде весело — весь рік буде щасливий, особливо буде добрий врожай садовини. Туман на Василя — до врожаю. Завірюха в Василів вечір віщує великий урожай горіхів. Якщо Василева ніч зоряна, то літо буде ягідним.

У цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського — чудотворця, що носив мирське ім'я Прохор. Серафим у перекладі означає «пекучий», «полум'яніючий», «спалюючий», «запалюючий», «зігріваючий» — все своє життя віддав Богові, посвятив молінню за благодать людей. *15 січня на полях іній — буде мокрий рік.

16 січня - день Павла. Багато снігу — багато хліба, багато води — багато трави. Зірки блищать яскраво — до морозів, мало їх на небі — чекай негоди.

17 січня - Феклістов день. Також сьогодні шанували Зосиму. У Феклістов день наші предки виготовляли обереги з чортополохом. Вони відганяли нечисту силу і допомагали в дорозі. А Зосима вважається покровителем бджіл. В цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "сніг на деревах сучки гне — влітку бджоли роїтися будуть".

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