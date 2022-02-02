Вчені випустили попередження після того, як зареєстрували найдовшу блискавку у світі.

Рекордний удар блискавки змусив експертів занепокоїтися. Вчені випустили попередження у зв'язку з рекордно довгою блискавкою, яку зафіксували в США.

Як повідомляє Daily Express, вчені пов'язали збільшення кількості ударів блискавки й глобальне потепління.

Вони виявили, що кількість блискавок, зареєстрованих у літні місяці між 2010 і 2020 роками, різко зросла з приблизно 18000 ударів на початку десятиліття до більш ніж 150000 до 2020 року.

Дослідження підтвердило, що підвищення температури на один градус Цельсія збільшить частоту ударів блискавки на 12%.

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У Всесвітній метеорологічній організації заявили, що блискавка - це серйозна небезпека, яка щорічно забирає безліч життів.

Вчені також попереджають про збільшення кількості стихійних лих у 2022 році, оскільки зміна клімату втілює в життя найгірші сценарії кінця світу.

Нагадаємо, Всесвітня метеорологічна організація зафіксувала в США найдовшу блискавку за всю історію спостережень.

Метеорологічне явище сталося 29 квітня 2020 року.

Удар блискавки був горизонтальним і нікому не загрожував. Довжина зафіксованого одинарного спалаху - 768 ± 8 км. Це еквівалентно відстані між Лондоном і німецьким містом Гамбург.

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