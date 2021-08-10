Вітер на українській станції "Академік Вернадський" досягає 33 метрів на секунду.

В Антарктиду прийшла зима. Острів Галіндез, накрила завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру – 33,2 метри на секунду.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг!", – написав на своїй сторінці кухар Артем Ігнатенкo.

Як повідомляється, нині висота снігового покриву – майже 2 метри. І хоча температура -12°, але оскільки вологість становить 86%, то це відчувається майже як -38°.

Прогноз погоди на зиму в Україні

Українців цього року очікує тривале "бабине літо", а зима буде морозною і з великою кількістю снігу.

Як повідомляв Погода УНІАН, про це розповів народний синоптик Леонід Горбань

За його прогнозом, зима буде холодною.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами", - розповів він.

За словами синоптика, січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає.

"Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози - у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові хуртовини", - розповів синоптик.

Автор: Катерина Лиманська