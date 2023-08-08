У вівторок автобуси почали евакуювати тисячі скаутів з їхнього табору на узбережжі Південної Кореї вглиб країни.

Міжнародний з'їзд скаутів у Південній Кореї, схоже, потрапив у смугу невдач. Минулого тижня кілька сотень учасників опинилися в лікарні через сильну спеку, а тепер весь табір евакуюють у зв'язку з наближенням потужного шторму.

Як повідомляє The Washington Times, у вівторок, 8 серпня, автобуси почали евакуювати тисячі скаутів з їхнього табору на узбережжі Південної Кореї вглиб країни через наближення сильного тропічного шторму.

Для перевезення понад 37 тисяч скаутів, в основному підлітків, використовуються понад 1000 автобусів. Більшість з них будуть розміщені в Сеулі і столичному районі

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Відзначається, що тропічний шторм Ханун триває на південно-західних островах Японії більше тижня, принісши з собою зливи, відключення електрики і руйнування будинків. Погодне агентство Південної Кореї прогнозує, що шторм ще посилиться перед тим, як обрушитися на країну в четвер вранці. Очікується, що з середи по п'ятницю він принесе сильні вітри і проливні дощі в Південну Корею.

Проблеми на з'їзді скаутів у Південній Кореї

Всесвітній з'їзд скаутів в Південній Кореї зібрав 43 тисячі учасників з 158 країн. Однак на самому початку з'їзду кілька сотень людей потрапили до лікарні через сильну спеку. При цьому тільки в перший день з'їзду нездужання через спеку відчули близько 400 учасників.

Причинами були висока температура - до +35 градусів, а також відсутність тіні в місці розташування табору.

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