Наступного дня до лікарні потрапили ще понад дві сотні осіб.

Сотні учасників Всесвітнього скаутського з'їзду в Південній Кореї потрапили до лікарні через сильну спеку, від якої країна страждає вже тривалий час.

Як повідомляє видання The Gurdian, захід, який розпочався на цьому тижні, зібрав 43 тисячі скаутів із 158 країн. Однак до кінця першого дня вже щонайменше 400 осіб потребували лікування симптомів, пов’язаних із спекою, таких як головні болі, запаморочення та виснаження. У середу додалося ще 207 випадків, пов’язаних із спекою. Зокрема, 108 людей постраждали під час церемонії відкриття табору і були доставлені до лікарні.

Зазначається, що на території, де проводиться захід, мало природної тіні, все вкрите тентами та наметами. Водночас до кінця тижня прогнозується утримання спеки на рівні близько 35 градусів.

Відео дня

У четвер представник оргкомітету заходу заявив, що всі нездужання, пов’язані з спекою, були легкими, однак 39 осіб все ще перебувають на лікуванні в медичних установах.

МВД Кореї запровадило додаткові заходи для боротьби з проблемами, пов’язаними зі спекою, зокрема скоригувало програму заходу, збільшило кількість машин швидкої допомоги та залучило додатковий медперсонал.

Зараз багато регіонів у світі потерпають від спеки

Вчені вже визнали липень найспекотнішим місяцем за 120 тисяч років.

Надвисокі температури вже призвели до лісових пожеж у різних країнах, зокрема в Італії, Іспанії, Греції, Туреччині, які традиційно є одними з основних туристичних напрямків. страхові агенції вже почали пропонувати туристичні страховки на випадок екстремальних температур і хвиль спеки.

Не омине страшна спека й Україну - за прогнозами синоптиків, цього року серпень в Україні може стати найспекотнішим літнім місяцем, адже очікується, що середня температура буде на 2 градуси вищою за норму.

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