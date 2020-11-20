Повені, шторми та хвилі тепла: жертвами стихійних лих за 10 років стали понад 410 тисяч осіб
Вплив глобального потепління на людей спустошує життя і засоби для існування.
У світі за останні 10 років в результаті стихійних лих, пов'язаних з погодою і кліматом, загинули понад 410000 осіб.
Про це повідомляє Meteoprog.ua.
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Так, за десятиліття 83% всіх лих, спровокованих природними причинами, викликані такими екстремальними явищами, як повені, шторми і хвилі тепла, які привели до загибелі людей в переважній більшості в країнах з середніми і низькими доходами. Кількість постраждалих досягла 1,7 млрд. При цьому найбільш смертоносними лихами були екстремальні температури і шторми.
Вплив глобального потепління на людей спустошує життя і засоби для існування. Наслідки будуть тільки посилюватися, якщо не вжити негайних і рішучих дій. Світова спільнота повинна надати додаткові ресурси країнам, що розвиваються, для боротьби з ризиками, пов'язаними зі стихійними лихами.
Протягом 10 років необхідно направляти на ці цілі по 50 млрд доларів щорічно. За словами експертів, ці кошти не йдуть ні в яке порівняння з економічними наслідками пандемії COVID-19, які вже перевищили 10 трлн доларів.
Виявляється, що протягом перших місяців нинішньої пандемії коронавіруса в світі було зареєстровано понад 100 стихійних лих, від яких постраждали більше 50 млн чоловік. У 2019 року в світі було 308 природних катастроф, пов'язаних з погодою і кліматом, які привели до загибелі 24396 осіб, а число потерпілих досягло 97,6 млн.
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