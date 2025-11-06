Північ країни потерпає від небаченої за останні десятиліття навали цих хижаків.

Не тільки Словаччина зіткнулася з навалою ведмедів. Новий уряд Японії відправив війська на боротьбу з клишоногими, які тероризують сільських жителів у низці регіонів. Про це пише DW.

Як зазначає видання, від навали небезпечних хижаків страждають жителі півночі країни. Лише з квітня цього року зафіксовано десятки випадків нападу на людей, 12 людей - загинули. Загалом же зафіксовано понад 8 000 випадків появи ведмедів поруч із населеними пунктами. Порівняно з минулим роком статистика збільшилася в шість разів.

"У префектурі Акіта, де ситуація найважча, жителі бояться виходити з будинків після заходу сонця і намагаються уникати лісових стежок", - пише видання.

Відео дня

Новий уряд країни, сформований першою в історії Японії жінкою-прем'єром Санае Такаїті, вирішив відправити військових на допомогу цивільним службам, які вирішують ведмежу проблему. Зазначається, що відстрілювати тварин солдати не будуть: військовослужбовцям роздали щити, сітки та спреї для відлякування ведмедів. Основне завдання, яке поставили перед військовими - встановлювати пастки, перевозити спійманих тварин і допомагати мисливцям.

Зростання кількості інцидентів із ведмедями фахівці пояснюють комплексом чинників. По-перше, це зміна клімату, через яку клишоногим стало важче знаходити їжу в дикому середовищі. По-друге, це загальне скорочення чисельності населення в сільській місцевості: японські села стали напівпорожніми і ведмеді їх тепер менше бояться. До того ж у країні скорочується кількість любителів полювання на диких тварин, що теж зробило свій внесок у ситуацію з ведмедями.

Напади ведмедів

Як писав УНІАН, у червні ведмеді перекрили важливу автодорогу в Японії. Того ж дня інший ведмідь паралізував роботу одного з японських аеропортів.

Також ми розповідали про трагічний інцидент у Румунії, де на популярному гірському маршруті ведмідь розтерзав туриста після селфі з ним.

Вас також можуть зацікавити новини: