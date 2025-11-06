Масштабна атака по енергетичній інфраструктурі РФ спричинила пожежу на потужній тепловій електростанції, що живить центральні регіони країни.

У місті Волгореченськ Костромської області РФ вночі було завдано удару по Костромській ДРЕС — одній із найпотужніших електростанцій Росії. Місцеві ресурси повідомляють про вибухи та пожежу на території підприємства.

Губернатор області Сергій Ситніков заявив про відбиття атаки безпілотників на енергообʼєкти. За його словами, було чутно кілька "хлопків". Втім, ППО начебто впоралась, а електропостачання не порушено.

Втім, незалежні джерела повідомляють про серйозні пошкодження енергетичного обладнання на Костромській ДРЕС. Очевидці публікують кадри, на яких видно потужну пожежу.

Костромська ДРЕС має встановлену потужність 3720 МВт і є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ. На ній працюють вісім турбін потужністю по 300 МВт і одна — на 1200 МВт.

Енергетичний гігант забезпечує електрикою значну частину центрального регіону Росії, включно з промисловими підприємствами оборонного значення.

Удари по енергообʼєктах РФ

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 листопада безпілотники атакували об'єкти російської енергетичної інфраструктури в Володимирській області та у місті Орел. Повідомляється, що уражено підстанцію "Володимирська", яка є однією з найпотужніших у РФ.

Днем раніше дрони атакували кілька російських регіонів. Тоді повідомлялося про пожежі на кількох підприємствах. Серед атакованих об'єктів був нафтохімічний завод у республіці Башкортостан.

