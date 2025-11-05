Єврокомісія веде активну підготовку на випадок потенційного конфлікту з Росією.

Європейський Союз готується до швидкого перекидання солдатів, зброї, боєприпасів та евакуації поранених в умовах потенційного конфлікту з Росією. Про це повідомила польська радіостанція RMF FM.

Від своїх джерел журналісти дізналися, що до 19 листопада Європейська комісія планує представити документ про військову мобільність ЄС, який "охоплює ефективне і масштабне переміщення військової техніки, особового складу та вантажів усередині країн ЄС". Планується публікація повідомлення, а також законодавчі пропозиції щодо усунення бар'єрів.

Чиновники Європейської комісії порівнюють його зі створенням "військового Шенгену", маючи на увазі скасування прикордонного контролю за пересуванням людей.

"Ідея полягає у створенні зони військової мобільності ЄС із загальними правилами і процедурами, а також мережею наземних коридорів, аеропортів і морських портів. Мета всього цього - забезпечити ефективне транспортування солдатів і військової техніки в разі війни або великої кризи", - йдеться в статті.

Наводяться слова депутата Європарламенту, члена комітету з оборони Даріуш Йоньскі про те, що на поточний момент європейські мости, дороги і залізниці не підходять для швидкого перекидання танків, військ і військового спорядження. Танки, вважає депутат, можуть "застрягти в тунелях, а мости не витримають вантажу цієї техніки".

Також Єврокомісія планує забезпечити цифровізацію митної логістики. Зокрема, запропонувати надзвичайну схему для екстрених військових перевезень, щоб військова техніка не чекала спеціальних дозволів і не простоювала в точках збору. Вона також закликає країни проявити солідарність у спільному використанні військових ресурсів.

Єврокомісія планує спростити митні процедури і розглядає можливість створення парку солідарності подвійного призначення для усунення вузьких місць у логістиці. Вважається, що такий парк може складатися, наприклад, зі спеціалізованих вагонів і локомотивів, які могли б використовуватися в різних місцях і в різний час. Це дало б змогу створити загальний парк для військових перевезень.

Журналісти уточнили, що Єврокомісія готує ці документи в тісній співпраці з НАТО.

Нагадаємо, що Німеччина і Великобританія прийняли рішення прискорити спільну розробку нової ракети з дальністю польоту до 2 тисяч кілометрів. Розробка ведеться в рамках історичної оборонної угоди Trinity House. У рамках цієї угоди сторони планують обмінюватися досвідом і розвивати технології.

