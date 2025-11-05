Орбан вважає, що вступ України до ЄС "принесе війну в Європу".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він не надає підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, перешкоджаючи переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Свою позицію він висловив у соцмережі X.

"Я повинен відкинути припущення, що Угорщина чимось зобов'язана Україні. Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. Ми не просили про це і ніколи не будемо просити. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями і НАТО, членом якого, на щастя, Україна не є", - написав Орбан.

Прем'єр Угорщини додав, що його країна надала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, а також продовжує постачати газ і електроенергію. Тим не менш, він знову висловився проти вступу України до ЄС.

"Угорщина не підтримує і не буде підтримувати вступ України до Європейського Союзу, тому що це принесе війну в Європу і забере гроші угорців на користь України. Ми вважаємо, що Євросоюз повинен вступити в стратегічне партнерство з Україною, але без членства в ЄС", - підкреслив Орбан.

Заява Зеленського про Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив свою заяву після нещодавнього інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, в якому він сказав, що Київ не повинен нічого пропонувати Будапешту, щоб той припинив блокування відкриття кластерів щодо переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Ба більше, Угорщина має щось пропонувати Україні, тому що вона захищає всю Європу від російської агресії.

Зеленський зазначив, що Україна не повинна торгувати своїми цінностями. Також президент заявив, що вважає угорський народ дружнім, і що угорці підтримують українців.

