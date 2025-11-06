Неназваний військовий каже, що падіння Покровська – це питання днів, максимум двох тижнів.

Російські окупаційні війська оточили Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки в лютому 2024 року.

Про це пише французьке видання Le Monde. Зазначається, що Покровськ є важливим логістичним вузлом. І він може слугувати для окупантів плацдармом для атак на Дніпропетровську область.

Бої за Покровськ

Протягом двох років Покровськ був мішенню для артилерії, дронів і авіабомб, якими місто атакували росіяни. Населений пункт покинули майже всі цивільні.

Сотні будівель, що все ще стоять у Покровську, навіть серйозно пошкоджені, слугують певним захистом від снарядів. Автори зауважують, що, як правило, міські бої коштують більше саме нападнику, а не оборонцям, і в теорії можуть тривати місяцями. На думку журналістів, саме цьому сценарію віддавав перевагу український Генштаб. Але з перекриттям постачання ситуація змінилася.

Що про ситуацію в Покровську кажуть військові

Неназваний офіцер Т. з механізованої піхотної бригади, яка більше року перебуває в Покровську, обурюється "помилками командування", які дозволили російським окупаційним силам оточити місто, мовиться в матеріалі.

"Вже кілька тижнів немає нормального постачання, а останні кілька днів воно повністю припинилося. Жодних транспортних засобів не проїжджає. Таке місто, як Покровськ, з огляду на його розміри, численні висотні будівлі та заводи з товстими стінами, могло б протриматися місяцями, роками, це ж фортеця", – сказав він.

На його думку, падіння міста – це питання "днів, можливо, максимум двох тижнів".

Інший офіцер бригади морських піхотинців, передислокованої до Покровська влітку, якого у матеріалі називають П., каже, що ситуація дуже складна:

"Наша частина все ще контролює квартал, куди не проник жоден росіянин, але бої наближаються. За кілька днів вони проникли в усі райони".

Військовий вважає, що ворог має чисельну перевагу як у людських ресурсах, так і в дронах.

"Я б сказав, що їх у цьому районі втричі більше, ніж нас. Коли ми знищуємо групу з десяти солдатів, одразу з'являється інша. Ми знищуємо пост дронів? Він з'являється в іншому місці. Їхні ресурси здаються невичерпними", – зауважив він.

За словами П., росіяни "терпляче накопичують свої сили в місті". Невеликі групи з 5-10 окупантів, які просуваються до його району, заходять у будівлі, щоб сховатися, щойно чують дрон.

Колишній заступник міністра оборони України Віталій Дейнега 2 листопада висловив у соцмережах таку думку:

"Якщо наказ про відхід з Покровська та Мирногорада не буде швидко підписаний, ми опинимося в ситуації, коли втратимо велику кількість високомотивованих десантників і морських піхотинців".

Він додав, що побоюється ефекту доміно, яке призведе до того, що ворогу вдасться "швидко захопити укріплення, побудовані в тилу".

Війна в Україні: ситуація у Покровську

Штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів будівлю міської ради Покровська. Над будівлею замайорів український прапор.

Тим часом видання The Guardian пише, що російські війська посилюють хватку навколо Покровська. У місті тривають вуличні бої.

Начальник відділення комунікацій 155-ї ОМБр імені Анни Київської Артем Прибильнов каже, що ворог проник глибоко в місто. За його словами, противник збільшив атаки авіабомбами по Покровській агломерації.

