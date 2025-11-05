Американський лідер згадав про телефонну розмову з диктатором.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього з проханням про допомогу у врегулюванні російсько-української війни.

Як розповів Трамп на полях американського бізнес-форуму в Маямі, сталося це два тижні тому під час телефонної розмови. Тоді Путін видав заїжджену російською пропагандою тезу про те, що нібито ось уже 10 років намагається закінчити війну в Україні.

"Я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав – цитую: "Ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити". Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину – без жодної допомоги від ООН", – заявив американський лідер.

Він знову поскаржився на проблеми з телесуфлером, які виникли під час його виступу в ООН.

"Пам'ятаєте, як я тоді вийшов на сцену? "Пані та панове, від імені Сполучених Штатів Америки – президент Дональд Дж. Трамп". Я дивлюся на телесуфлери – а там після цих слів... нічого", – додав Трамп.

Війна в Україні та допомога партнерів: це варто знати

Новий уряд Чехії, ймовірно, скасує надання військової допомоги Україні, заявив ультраправий політик Філіп Турек, який з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії. Водночас він запевняє, що позиція Праги щодо Росії не зміниться.

Тим часом Euractiv пише, що Євросоюз готовий залізти в борги заради підтримки України. Виділення "репараційного кредиту" на 140 млрд євро (за рахунок активів РФ) зараз блокується Бельгією.

