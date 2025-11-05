'‎Ганьба космічного масштабу'‎: на космодромі 'Восточний' через борги відключили електрику

Без електрики залишилися об'єкти компанії "ПСО Казань", що використовуються на майданчику стартового комплексу "Ангара".

ПАТ "Далекосхідна енергетична компанія" обмежила постачання електроенергії на будівельний майданчик другої черги космодрому "Восточний" задля "захисту інтересів енергосистеми регіону". Про це повідомляє The Moscow Times.

Причиною цього є борг генпідрядника об'єкта – компанії "ПСО Казань" – за поставлену електроенергію на суму понад 51 млн російських рублів. Без електрики залишилися об'єкти компанії, що використовуються на майданчику стартового комплексу "Ангара" і споживають енергії на 4 млн рублів на місяць.

Постачальник енергії каже, що неодноразово звертався до керівництва компанії-боржника, вимагаючи виплатити всю суму боргу, але будівельники на ці вимоги не відреагували.

У разі, якщо повної оплати заборгованості не буде, обмежувальні заходи обіцяють посилити. Повідомляється, що "Далекосхідна енергетична компанія" має намір подати позов про визнання "ПСО Казань" банкрутом.

Гендиректор Дирекції космодрому "Восточний" Микола Новіков зі свого боку зазначив, що космодром працює в штатному режимі і відключення електрики "не стосується стратегічно важливих майданчиків і ніяк не позначиться на будівництві стартового комплексу КРК "Ангара"".

За його словами, в "ПСО Казань" повідомили, що борг буде погашений до кінця цього місяця.

Космодром "Восточний" – що про нього відомо

"Восточний" є новим російським космодромом. Він розташований на Далекому Сході в Амурській області, поблизу міста Ціолковський. Перший запуск з космодрому відбувся 28 квітня 2016 року – тоді ракетою-носієм "Союз-2.1а" були виведені на орбіту три штучні супутники Землі.

Минулого року УНІАН повідомив про запуск з космодрому "Восточний" ракети-носія "Ангара-А5", який здійснили після кількох "провальних" днів, коли пуски відкладали в останні хвилини через технічні збої.

Відомо також, що росіяни хочуть "потягатися" з Маском і створити власну багаторазову ракету. Вона отримає багаторазовий перший ступінь і повинна стартувати з космодрому "‎Восточний"‎.

