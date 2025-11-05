Дефіцит бюджету України на 2026-2027 роки становить близько 65 мільярдів доларів за оцінками МВФ.

Єврокомісія намагається знайти інші шляхи фінансування Києва, окрім заморожених активів РФ, тож розглядає можливість спільного боргу та двосторонніх грантів для покриття дефіциту фінансування України. Про це пише Euractiv.

Як повідомляють джерела видання, Європейська комісія розглядає можливість поповнення суттєвого дефіциту фінансування України за рахунок коштів, залучених із спільного боргу ЄС та двосторонніх грантів держав-членів.

Ці дві можливості будуть викладені в "документі" Комісії щодо Києва, який має бути розповсюджений у столицях країн ЄС найближчими тижнями. Обидві вони додаються до так званого варіанту "репараційного кредиту".

Європейська комісія надає перевагу варіанту підтримки України саме у вигляді "репараційного кредиту" на суму 140 млрд євро, який наразі блокується Бельгією.

Остання пропозиція передбачає використання заморожених російських активів на суму 140 мільярдів євро, що знаходяться в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear, для підтримки опору агресору та реконструкції України.

Репараційний кредит є бажанішим варіантом Комісії для підтримки України, незважаючи на відмову Бельгії підтримати цю пропозицію на саміті лідерів ЄС у Брюсселі в жовтні.

Заморожені активи РФ - побоювання Бельгії

Бельгія змусила Раду ЄС ухвалити більш обережну позицію, згідно з якої Комісії було доручено розробити "варіанти" для підтримки фінансових потреб Києва, в яких конкретно не згадувалося про використання російських активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер пообіцяв заблокувати схему репараційного кредиту, якщо інші держави-члени не розділять юридичні та фінансові ризики, пов'язані з кредитом, а інші країни ЄС не використовуватимуть російські суверенні активи, що зберігаються у їхніх власних юрисдикціях, одночасно з Бельгією.

Комісія оцінює, що в ЄС за межами Бельгії зберігаються російські суверенні активи на суму 25 мільярдів євро. Німеччину, Францію та Люксембург називають серед інших країн ЄС, які, як вважається, володіють деякими з цих активів.

Де Вевер також озвучив ідею використання спільного боргу для підтримки Києва після засідання Ради минулого місяця. За його словами, недолік використання російських грошей полягає в тому, що достеменно невідомо, як далеко може зайти судовий процес, ініційований Кремлем, скільки часу він займе і які супутні проблеми викличе.

Можливість спільного запозичення, викладена в документі Комісії, не передбачає підтримки позики за допомогою власного довгострокового бюджету ЄС, оскільки для цього недостатньо можливостей.

Документ про варіанти все ще переглядається і може змінитися. За словами джерел, Комісія та бельгійські чиновники мають провести технічні переговори щодо репараційної позики в п'ятницю, 7 листопада.

Політичні переговори високого рівня наразі не передбачені, але цілком можуть відбутися найближчим часом. Наступна зустріч лідерів ЄС має пройти в Брюсселі 18-19 грудня.

Підтримка України з боку ЄС – головні новини

За підрахунками видання The Economist, необхідна для підтримки України на 2026-2029 роки сума може сягати 389 мільярдів доларів. Причому навіть у разі швидкого завершення бойових дій в майбутньому, Києву потрібно буде продовжувати витрачати суттєву частину бюджету на підтримку боєздатності армії. Від Євросоюзу може знадобитися вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні.

Видання Politico вважає, що Україна врешті-решт отримає "репараційний кредит" під заморожені активи Кремля на зустрічі Євроради 18 грудня, оскільки інші варіанти допомоги Києву виглядають нереалістичними.

