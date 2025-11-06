Жителі печери генетично відрізняються від родичів, які живуть зовні.

Дослідники виявили всередині печери на кордоні Албанії та Греції, мабуть, найбільше павутиння у світі. У ньому живуть понад 111 000 павуків, пише Live Science.

В опублікованому в журналі Subterranean Biology дослідженні сказано, що сама павутина простягається на 106 квадратних метрів уздовж стіни вузького проходу з низькою стелею біля входу в печеру. Вона являє собою мозаїку, що складається з тисяч окремих павутин у формі воронки.

Примітно, що це також перше свідчення колоніальної поведінки двох поширених видів павуків, заявив провідний автор дослідження Іштван Урак, доцент кафедри біології Угорського університету Сапіентія в Трансільванії (Румунія).

Історія виявлення гігантської колонії павуків

Знаходиться гігантська павутина в печері, видовбаній сірчаною кислотою, що утворилася внаслідок окислення сірководню в ґрунтових водах. Однак автори дослідження не були першими, хто її побачив.

Цю колонію виявили 2022 року спелеологи з Чеського спелеологічного товариства під час експедиції в каньйон Вромонер. Уже 2024 року печеру відвідала група вчених, які зібрали зразки з павутини. Їх Іштван Урак аналізував перед тим, як вирушити у власну експедицію до печери.

"Аналіз показав, що в колонії мешкають два види павуків: Tegenaria domestica, відомий як павук-черневий ткач або домашній павук, і Prinerigone vagans. Під час відвідування печери Урак і його колеги оцінили, що там мешкає близько 69 000 екземплярів T. domestica і понад 42 000 екземплярів P. vagans. ДНК-аналіз, проведений у рамках нового дослідження, також підтвердив, що ці види є домінуючими в колонії", – йдеться в матеріалі.

Іштван Урак стверджує, що колонія в печері – одна з найбільших, що коли-небудь були зареєстровані. Ба більше, раніше не було відомо про те, що представники цих двох видів можуть уживатися таким чином.

Хоча T. domestica і P. vagans широко поширені поблизу людських осель, виявлена в печері колонія є "унікальним випадком співіснування двох видів в одній павутинній структурі в такій величезній кількості", наголосив автор дослідження.

Чим харчуються знайдені в печері павуки

Зазвичай дослідники очікують, що павуки-лійки полюватимуть на P. vagans. Однак припускається, що відсутність світла в печері може погіршувати зір павуків. Тому вони харчуються мошками.

Зазначається, що через печеру протікає багатий на сірку потік, який живиться природними джерелами. Він наповнює печеру сірководнем, що допомагає мікробам, мошкам та їхнім хижакам вижити.

Однак така "дієта" павуків, що мешкають у печері, робить їхній мікробіом значно менш різноманітним, ніж у представників цих видів, що живуть в інших умовах.

До того ж, мешканці печери генетично відрізняються від родичів, що живуть зовні. Це дає змогу говорити про можливу адаптацію павуків до таких умов.

"Часто ми думаємо, що знаємо про вид усе, що розуміємо його повністю, але все ж можуть статися несподівані відкриття. Деякі види демонструють чудову генетичну пластичність, яка зазвичай стає очевидною лише в екстремальних умовах. Такі умови можуть викликати поведінку, яка не спостерігається за "нормальних" обставин", – розповів Іштван Урак.

Зараз триває інше дослідження, яке допоможе розкрити додаткові відомості про мешканців цієї печери.

Раніше ми розповідали про те, що в Австралії відкрили новий вид павуків.

