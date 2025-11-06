Американські аналіики зафіксували успіх українських військ на покровському напрямку, тоді як біля самого Покровська росіяни просуваються.

Українські сили досягли тактичних успіхів у районі Добропілля на Покровському напрямку в Донецькій області. Втім, у районі самого міста росіяни просуваються.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать, що ЗСУ просунулися на північний схід та південний схід від Шахового, тобто на схід від Добропілля. Українські підрозділи також утримують позиції на схід від Шахового, у зоні, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ.

Водночас ISW зазначає, що у районі Покровська російські війська мають певні локальні успіхи. На опублікованих 5 листопада відео видно, як окупанти просунулися в західній частині Родинського, на північ від Покровська. Російські військові блогери також заявляють про просування у північно-східній частині Покровська, а також біля Гришиного та Сухецького.

Покровський напрямок - що треба знати

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку минулої доби окупанти 93 рази намагалися прорвати оборону українських сил. Ворог атакував у районах Маяка, Никанорівки, Федорівки, Покровська, Лисівки, Звірового, Новопавлівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки та Ялти.

Штурмовики 425-го окремого штурмового полку "Скеля" зачистили від російських окупантів будівлю міської ради Покровська. Над будівлею замайорів український прапор.

Водночас Le Monde пише, що російські окупаційні війська оточили Покровськ Донецької області з півночі та проникли до міста з півдня та сходу. Цей населений пункт може стати першим важливим містом, захопленим армією РФ після падіння Авдіївки в лютому 2024 року.

