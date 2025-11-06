Ученицю українського походження примусили виконати радянську пісню на уроці музики, попри її відмову через війну.

У школі фінського міста Еспоо розгорівся скандал після того, як 11-річну дівчинку українського походження змусили співати російську пісню "Калінка". Як повідомляє Yle, інцидент стався у школі Storängen, коли вчителька музики ознайомлювала клас із російською культурою.

За словами матері дитини, музикантки Ірини Горкун-Сілен, її донька Ніколь, народжена у Фінляндії, відмовилася співати російською, пояснивши, що вона українка. Вчителька відповіла, що "в школі ми не говоримо про війну", після чого дівчинка виконала пісню, побоюючись отримати погану оцінку.

Матір назвала інцидент глибоко травматичним.

"Що якби на її місці була дитина, батьки якої загинули від рук росіян?" — сказала Горкун-Сілен.

Вона також розкритикувала вибір репертуару, зазначивши, що "Калінка" відома у виконанні Хору Радянської армії, який символізує мілітаристську ідеологію Росії.

Директорка школи Еллінор Хеллман відмовилася від прямих коментарів, заявивши лише, що школа "дотримується національної програми". Натомість у Національному управлінні освіти Фінляндії визнали, що у контексті війни подібні завдання можуть бути емоційно травматичними, і вчителі мають проявляти гнучкість.

Голова Товариства українців у Фінляндії Василь Гуцул назвав випадок "симптомом ширшої проблеми":

"Фінські школи та установи часто не розуміють, що для українців російська мова — це не просто інша мова, а символ насильства".

Представники громади також наголошують, що більшість державних послуг для біженців надаються російською, а не українською мовою.

Експертка з Фонду "Культура" Ейліна Гусатинська підсумувала: "Російська мова не є нейтральною — вона несе сліди русифікації та війни. Відтворюючи її як "звичайну культурну частину", ми відновлюємо стару колоніальну модель".

Росія викрадає українських дітей - що відомо

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія викрала і депортувала з окупованих територій понад 19 тисяч українських дітей. Це лише ті, про кого відомо. Ймовірно їх може бути значно більше, адже загалом під окупацією опинилися близько 200 тисяч дітей.

За даними ЗМІ, РФ використовує викрадених з окупованих територій України дітей вже помічали у бойових діях на боці РФ. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак казав, що український уряд має документальні докази, включаючи списки призову, а також інформацію про загиблих неповнолітніх на полі бою.

