Супутники виявили рух ґрунту навколо сплячого вулкану Тефтан в Ірані: він може прокинутися

Віддалений вулкан в Ірані прокинувся після 700 000 років мовчання.

Вулкан Тефтан на південному сході Ірану, який довгий час вважався згаслим, а потім прокинувся, продовжує викликати занепокоєння вчених. Нові супутникові дані вказують, що під його вершиною зростає тиск. Як вказує Earth.com, це ознака того, що підземна система знову активізується. З липня 2023 по травень 2024 року поверхня в районі вулкана піднялася приблизно на дев’ять сантиметрів, і процес не припинився.

Дослідники з Іспанської національної дослідницької ради (IPNA) використали супутники Sentinel-1 та технологію InSAR, щоб зафіксувати найменші зрушення земної поверхні. Аналіз показав, що джерело тиску розташоване на глибині від 490 до 630 метрів, де накопичуються гази у гідротермальній системі вулкана. Це свідчить про внутрішню активність, навіть без ознак надходження нової магми.

Фахівці зазначають, що головна небезпека нині - не лавові потоки, а так звані фреатичні вибухи. Їх причиною є пара, коли гарячі рідини під землею миттєво випаровуються. Такі викиди можуть бути раптовими і вдарити по околицях вулкану. Зокрема, за 50 кілометрів від вулкана розташоване місто Хаш. Іноді мешканці можуть навіть відчувати запах сірки у повітрі.

Відео дня

Науковці підкреслюють, що Тефтан не має наземних приладів спостереження, тому космічний радар залишається єдиним засобом контролю за його станом. Вони закликають іранську владу створити базову мережу моніторингу. Хоча б встановити сейсмометри, GPS-приймачі та датчики газів, щоб точно відстежувати зміни тиску і запобігти можливим катастрофам.

"Тиск має знайти вихід - мирний чи насильницький. Наше завдання зараз не сіяти паніку, а дати зрозуміти, що вулкан потребує уваги", - зазначив Пабло Дж. Гонсалес керівник дослідження вулкану, яке було опубліковано в журналі Geophysical Research Letters.

Вчені продовжать спостереження з орбіти, щоб вчасно виявити навіть найменші коливання вулкану Тефтан.

Активні вулкани Землі - більше новин

Нагадаємо, що у серпні на російській Камчатці прокинувся вулкан Ключевська сопка. Після землетрусу він викинув назовні клуби диму та пару, які досягли рекордних 8 тисяч кілометрів.

Окрім того, зрідка демонструє ознаки "життя" вулкан-зомбі Утурунку в Болівії. Вважається, що він спав 250 тисяч років, але зараз вчені також посилили моніторинг за ним.

Вас також можуть зацікавити новини: