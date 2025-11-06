Гілі порівняв війну в Україні з конфліктом у Газі.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наполягає на тому, що президент США Дональд Трамп здатний переконати російського лідера Володимира Путіна почати мирні переговори щодо України, незважаючи на те, що жодного просування в переговорах поки що не досягнуто.

Так, на запитання Politico, чи буде досягти припинення вогню в Україні складніше, ніж у секторі Газа, Гілі відповів, що порівнювати ці дві війни неможливо, за одним винятком.

"Президент Трамп - це та фігура, яка може посадити Путіна за стіл переговорів і потенційно покласти край бойовим діям", - заявив він.

Хілі також наголосив, що робота коаліції добровольців - союзників України, які зобов'язалися забезпечити безпеку в разі припинення вогню, - "регулярно оновлюється, щоб ми могли бути впевненими у своїй готовності в будь-який момент настання миру втрутитися і допомогти його забезпечити".

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп заявив, що Путін звертався до нього з проханням про допомогу у врегулюванні російсько-української війни два тижні тому під час телефонної розмови. Тоді Путін знову видав тезу про те, що нібито ось уже 10 років намагається закінчити війну в Україні.

На зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що Китай і США спільно працюють над припиненням війни в Україні, але "іноді доводиться дозволити їм битися".

