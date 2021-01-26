Тепла зима: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

15:01, 26 січня 2021
57

Максимальна температура у столиці піднялась до +6°.

Температура у січні продовжує бити рекорди / Фото УНІАН
Температура у січні продовжує бити рекорди / Фото УНІАН

Вчора, 25 січня, у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°, що на 0,9° вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.

Про це йдеться у даних спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вчені назвали причину теплої зими в Україні і розповіли, чим загрожує відсутність снігу

Максимальна температура у столиці піднялась до +6,8°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 та 2002 років на 0,3°.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°, що на 2,4° тепліше, ніж це було у 1993 році.

Температурні рекорди Києва:

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Київпогодатемпературапрогноз погодитемпературний рекордпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвітемпературний рекорд в Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
Погода Стерлінг - хмарно, невеликий дощ
88 %
752 мм
2.7 м/с
52 %
Стрічка новин
+
Продовжуючи переглядати unian.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом Політикою конфіденційності
Погоджуюся