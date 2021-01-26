Тепла зима: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
Максимальна температура у столиці піднялась до +6°.
Вчора, 25 січня, у Києві середньодобова температура повітря становила +5,5°, що на 0,9° вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.
Про це йдеться у даних спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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Максимальна температура у столиці піднялась до +6,8°, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1993 та 2002 років на 0,3°.
Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°, що на 2,4° тепліше, ніж це було у 1993 році.
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