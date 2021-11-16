В одному з районів кілька сотень людей опинилися в пастці у власних автомобілях. Для порятунку людей провели рятувальну операцію із залученням авіації.

У провінції Британська Колумбія в Канаді після проливних дощів почалися зсуви та повені. Одне місто повністю евакуюють.

Про це повідомляє Reuters.

Так, за даними агентства, близько 275 осіб, у тому числі 50 дітей, застрягли в районі гірського містечка Агассіс у своїх автомобілях. Щоб врятувати людей, знадобилася допомога авіації.

Влада в Меррітті, приблизно за 200 кілометрів від Ванкувера, наказала всім громадян покинути місто через те, що вода перекрила мости й змусила закрити очисні споруди.

Як повідомляється, в деяких районах випало 200 міліметрів опадів - кількість, яка зазвичай випадає на місяць. У постраждалому регіоні почалися зсуви та повені.

"Ситуація динамічна ... зараз дуже важка погода", - сказав журналістам провінційний міністр громадської безпеки Майк Фарнворт.

За словами офіційних осіб, шторми продовжуватимуться в цьому районі, що, швидше за все, призведе до відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше на Сицилії після проливних дощів утворилася величезна воронка, в яку впало кілька автомобілів.

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Автор: Катерина Лиманська