У провінції Британська Колумбія в Канаді після проливних дощів почалися зсуви та повені. Одне місто повністю евакуюють.
Про це повідомляє Reuters.
Так, за даними агентства, близько 275 осіб, у тому числі 50 дітей, застрягли в районі гірського містечка Агассіс у своїх автомобілях. Щоб врятувати людей, знадобилася допомога авіації.
Влада в Меррітті, приблизно за 200 кілометрів від Ванкувера, наказала всім громадян покинути місто через те, що вода перекрила мости й змусила закрити очисні споруди.
Як повідомляється, в деяких районах випало 200 міліметрів опадів - кількість, яка зазвичай випадає на місяць. У постраждалому регіоні почалися зсуви та повені.
"Ситуація динамічна ... зараз дуже важка погода", - сказав журналістам провінційний міністр громадської безпеки Майк Фарнворт.
За словами офіційних осіб, шторми продовжуватимуться в цьому районі, що, швидше за все, призведе до відключення електроенергії.
Нагадаємо, раніше на Сицилії після проливних дощів утворилася величезна воронка, в яку впало кілька автомобілів.
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