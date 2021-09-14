Швидкість вітру досягає 122 км/год.

На американський штат Техас насувається ураган "Ніколас".

Про це повідомляє CBC.

Як повідомляється, місцеві жителі готуються до повені, а влада закликає людей бути обережними і триматися подалі від доріг.

За даними видання, ураган "Ніколас" вже досяг 1 категорії. Автоматична станція в бухті Матагорда зафіксувала тривалий вітер зі швидкістю 122 км/год з поривами до 153 км/год.

Як повідомляється, вже близько 50000 споживачів в Техасі залишилися без електрики.

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У схильному до повені Х'юстоні чиновники стурбовані тим, що сильний дощ може затопити вулиці та будинки. Влада розгорнула по всьому місту аварійно-рятувальні машини й звела барикади більш ніж в 40 місцях, схильних до повеней.

Як повідомляється, в місцевих школах призупинили заняття. Також закриті центри тестування та вакцинації від COVID-19.

Очікується, що на узбережжі Техасу випаде від 15 до 30 сантиметрів опадів, при цьому максимальна можлива кількість опадів складе 46 сантиметрів.

Ураган "Іда": що відомо

Нагадаємо, наприкінці серпня ураган "Іда" вдарив по узбережжю США.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені і потопи у прибережних зонах.

Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки в неділю, "Іда" викликала сильну повінь від Вірджинії до Нової Англії.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.

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Автор: Катерина Лиманська