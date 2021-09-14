На американський штат Техас насувається ураган "Ніколас".
Про це повідомляє CBC.
Як повідомляється, місцеві жителі готуються до повені, а влада закликає людей бути обережними і триматися подалі від доріг.
За даними видання, ураган "Ніколас" вже досяг 1 категорії. Автоматична станція в бухті Матагорда зафіксувала тривалий вітер зі швидкістю 122 км/год з поривами до 153 км/год.
Як повідомляється, вже близько 50000 споживачів в Техасі залишилися без електрики.
Читайте такожКількість жертв урагану " Іда " стрімко зростає: тисячі людей сидять без світла (фоторепортаж)
У схильному до повені Х'юстоні чиновники стурбовані тим, що сильний дощ може затопити вулиці та будинки. Влада розгорнула по всьому місту аварійно-рятувальні машини й звела барикади більш ніж в 40 місцях, схильних до повеней.
Як повідомляється, в місцевих школах призупинили заняття. Також закриті центри тестування та вакцинації від COVID-19.
Очікується, що на узбережжі Техасу випаде від 15 до 30 сантиметрів опадів, при цьому максимальна можлива кількість опадів складе 46 сантиметрів.
Ураган "Іда": що відомо
Нагадаємо, наприкінці серпня ураган "Іда" вдарив по узбережжю США.
Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 240 км/год налетів на Луїзіану, почалися повені і потопи у прибережних зонах.
Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.
Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.
Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки в неділю, "Іда" викликала сильну повінь від Вірджинії до Нової Англії.
Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: