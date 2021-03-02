В Індонезії вулкан викинув стовп попелу на п'ять кілометрів у небо (фото, відео)

На острові Суматра прокинувся вулкан Сінабунг.

В Індонезії на острові Суматра прокинувся вулкан Сінабунг.

Про це повідомляє REUTERS.

Вулкан викинув у небо хмару гарячого попелу на висоту 5 кілометрів.

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Як повідомляється, це перше велике виверження з серпня минулого року. З минулого року активність Сінабунга збільшилася.

На цей час повідомлень щодо жертв не надходило, але раніше чиновники закликали людей триматися на відстані щонайменше 3 км від кратера..

В Індонезії близько 130 активних вулканів, більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Сінабунг був "сплячим" протягом століть, перш ніж він знову вивергався у 2010 році.

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