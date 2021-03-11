В Україні оголосили штормове попередження: на які області налетить негода (карта)

Пориви вітру у горах сягнуть 30 м/с.

Завтра на Україну налетить негода / Фото REUTERS

Через очікуване погіршення погодних умов в Україні оголосили штормове попередження на завтра, 12 березня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра,12 березня, вночі у західній частині, вранці та вдень по всій Україні, крім східних областей, пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Вночі в західних областях, вдень по всій Україні, крім східних і південно-східних областей, - мокрий сніг, вдень на заході з дощем.

Температура вночі -4 ...-9°, на Лівобережжі -10 °...-15°, у західних областях близько 0°; вдень від -3° до +2 °, на заході країни і Одеської області +3°... +8°.

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, вночі значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий). Температура вночі -4°...-9°, вдень від -3° до +2°.

Області, на які 12 березня налетить негода / Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 12 березня від Наталки Діденко

Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується із Західної Європи в напрямку Східної - до України.

"Завтра, 12 березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході - переважно дощ та мокрий сніг", - каже Діденко.

До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде пізно ввечері або 13 березня.

У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині завтра без опадів.

Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.

Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на сході до -3°, у західній частині поступово теплішатиме, до +4°...+7°.