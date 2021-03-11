В Україні оголосили штормове попередження: на які області налетить негода (карта)
Пориви вітру у горах сягнуть 30 м/с.
Через очікуване погіршення погодних умов в Україні оголосили штормове попередження на завтра, 12 березня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
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Завтра,12 березня, вночі у західній частині, вранці та вдень по всій Україні, крім східних областей, пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.
Вночі в західних областях, вдень по всій Україні, крім східних і південно-східних областей, - мокрий сніг, вдень на заході з дощем.
Температура вночі -4 ...-9°, на Лівобережжі -10 °...-15°, у західних областях близько 0°; вдень від -3° до +2 °, на заході країни і Одеської області +3°... +8°.
На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.
У Карпатах пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини, вночі значний сніг (I рівень небезпеки, жовтий). Температура вночі -4°...-9°, вдень від -3° до +2°.
Прогноз погоди в Україні на 12 березня від Наталки Діденко
Потужна циклонічна система із атмосферними фронтами переміщується із Західної Європи в напрямку Східної - до України.
"Завтра, 12 березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на заході - переважно дощ та мокрий сніг", - каже Діденко.
До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде пізно ввечері або 13 березня.
У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщині завтра без опадів.
Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.
Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на сході до -3°, у західній частині поступово теплішатиме, до +4°...+7°.
- Вінниця0°... -3°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-3°... -7°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ+9°... -1°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький-1°... -4°
- Луганськ-3°... -8°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+2°... -2°
- Одеса+4°... -1°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне+3°... -2°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми-1°... -6°
- Тернопіль+3°... -3°
- Харків-2°... -6°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницький+2°... -4°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів0°... -2°
- Чернівці+4°... -2°