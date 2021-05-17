На завтра в Україні прогнозуються небезпечні метеорологічні явища.

У вівторок, 18 травня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у попередженні ДСНС.

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Як зазначається, очікуються град, грози та шквали. Сприятлива погода буде лише у північних областях.

"18 травня в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська