Завтра в Україні очікується негода / фото УНІАН
У вівторок, 18 травня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у попередженні ДСНС.
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Як зазначається, очікуються град, грози та шквали. Сприятлива погода буде лише у північних областях.
"18 травня в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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