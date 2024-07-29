Йдеться про лентикулярні хмари.

В Україні були помічені незвичні хмари, які вважаються рідкісним природним явищем.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі Погода УНІАН, розказала, як вони утворюються, у чому їх особливість та що їх поява може означати для змін в погоді чи кліматі.

Так, на запитання щодо опублікованого нещодавно у соцмережах відео з Івано-Франківської області, на якому видно незвичні хмари, схожі на лентикулярні, Птуха зауважила, що хмари, які було знято, дещо нагадують саме такий тип хмар.

"Але воно настільки локальне і незначне, що, скажімо так, повноцінні - такі, як спостерігаються дійсно вони класичні над вершинами, переважно, гірськими, - то це, звичайно, назвати не можна. Але певна природа такої лентикулярної хмари в цьому відео також присутня", - сказала вона.

Синоптик пояснила, що це виявляється в тому, що ці хмари не рухаються в повітрі. "Вони на якомусь одному місці стаціонуються і відповідно, виникають, коли інтенсивні потоки вітру обтікають якусь перешкоду. Частіше за все, це гірський масив, якусь гору, якесь плато. І тоді за рахунок цього, плюс, є і висхідні потоки, утворюється ця конденсація. Ось на цьому місці можуть бути ось такі хмари", - пояснила експерт.

За її словами, такі хмари найчастіше спостерігаються на висоті від двох до 15 кілометрів, переважно у гірських районах.

Птуха також зазначила, що поява таких хмар може свідчити про наближення якогось атмосферного фронту. "Зараз якраз у нас над Україною такі інтенсивні повітряні потоки, проходить атмосферний фронт. Відповідно, повітря з північних широт надходить. Така зміна погоди. Тому, звичайно, такі хмари можуть утворюватися. Але не в таких класичних і масштабних проявах, як це для них більш притаманно", - сказала вона.

Синоптик також зауважила, що по суті, це просто один з різновидів хмар, але вони "не дуже часто бувають". "Якщо їх побачити, то це доволі пощастило людині. Але такі малесенькі, як на відео, - на них, можливо, і не кожен зверне увагу. А оті масштабні, які вже над вершинами, класичні, лентикулярні, прям такі як лінзоподібні, великі, то їх, звичайно, рідко у нас можна побачити", - сказала Птуха.

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