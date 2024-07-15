У багатьох країнах помітили сріблясті хмари - це дивно, адже через сонячну активність цих хмар не повинно бути.

У небі над Європою зафіксували появу рідкісних сріблястих хмар. Це вже другий випадок за останній місяць. До цього аномальну появу цих хмар спостерігали у 20-х числах червня, пише The Watchers.

Як повідомляється, рідкісні сріблясті хмари бачили в багатьох частинах Європи, включно з Ірландією, Францією, Фінляндією та Норвегією.

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"Сріблясті хмари були по всьому небу. На нашій широті (+47 с.ш.) це дійсно рідкість", - розповіла одна з мешканок Угорщини.

Незвичайні хмари помітили і в Латвії.

Сріблясті хмари - у чому їхня унікальність

Поява сріблястих хмар у 2024 році є незвичною, оскільки висока сонячна активність мала порушити їхнє формування у верхніх шарах атмосфери.

Жодних переконливих причин, чому ці хмари все ж з'являються, не виявлено.

Дві поширені теорії припускають, що це могло статися або через підводний вибух вулкана Тонга 2022 року, або через величезну кількість води, викинутої в атмосферу внаслідок згоряння ракетного палива.

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