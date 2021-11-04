У мережі з'явилося божевільне відео вулкана, зняте з близької відстані.

На Канарських островах вже сьомий тиждень триває виверження вулкана Кумбре-В'єха.

У мережі з'явилося відео, зняте за допомогою дронів. На ньому відображена активна фаза виверження вулкана.

На відео видно масивну хмару попелу і фонтани лави, які вулкан викидає на висоту понад 460 метрів, повідомляє The Watchers.

Виверження вулкана на Канарських островах: що відомо

На Канарських островах продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха. Через його активність були скасовані практично всі авіарейси на острів Ла-Пальма. Потоки лави спустошили понад 970 гектарів землі та зруйнували понад 2500 будівель.

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Тим часом життя 85000 жителів Ла-Пальми триває у звичайному режимі, за винятком того, що доводиться прибирати вулканічний попіл.

Як повідомляв Погода УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

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Автор: Катерина Лиманська