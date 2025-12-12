Підземні поштовхи зафіксували у Тернопільській області.

В Україні ввечері 11 грудня стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, підземні поштовхи зафіксували о 21:33 в Тернопільській області, Чортківського району, Мельнице-Подільської громади.

Магнітуда землетрусу склала 2,9 (за шкалою Ріхтера), а стався він на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрус відноситься до відчутних", - зауважили експерти.

Землетруси в Україні

Нагадємо, наприкінці жовтня у Чернівецькій області стався землетрус. Тоді поштовхи зафіксували у Дністровському районі, а їх магнітуда буде 1,4.

15 жовтня землетрус магнітудою 2,1 відбувся поблизу Новодністровська Чернівецької області - з такою магнітудою він був невідчутний.

За день до цього, 14 жовтня, землетрус стався біля узбережжя Криму. За даними фахівців, епіцентр землетрусу знаходився у Чорному морі за 4 кілометри від берега. Землетрус стався на глибині 14 км, а його магнітуда становила 3,3.

Раніше провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, доктор фізико-математичних наук Дмитро Гринь повідомив, що через удари РФ деякі будинки можуть не витримати навіть невеликий землетрус.

