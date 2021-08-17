У країні тривають пошуково-рятувальні роботи.

Кількість загиблих в результаті землетрусу на Гаїті збільшилася до 1419 осіб. Також 6000 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє AP.

За даними агентства, землетрус, що стався приблизно за 125 кілометрів на захід від столиці Порт-о-Пренс, майже стерло з лиця землі деякі міста і викликало зсуви, що ускладнили рятувальні роботи.

Як повідомляється, в результаті землетрусу понад 7000 будинків були зруйновані та майже 5000 пошкоджені. Близько 30000 сімей залишилися без даху над головою. Лікарні, школи, офіси та церкви також були зруйновані або сильно пошкоджені.

Землетрус на Гаїті: що відомо

Землетрус магнітудою 7,2 сталося на заході Гаїті в суботу, 14 серпня, поваливши й пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, розташованій приблизно за 125 км, і в сусідніх країнах.

Уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

Землетрус 2010 року на Гаїті

12 січня 2010 року на Гаїті стався руйнівний землетрус. Епіцентр знаходився в 22 км на північний захід від столиці Порт-о-Пренс. Після основного поштовху магнітудою 7 було зареєстровано безліч повторних поштовхів, з них 15 з магнітудою понад 5.

За офіційними даними, станом на 18 березня 2010 року кількість загиблих становила 222570 осіб, ще 311000 осіб отримали поранення, 869 зникли безвісти. Матеріальний збиток оцінювався в 5,6 млрд євро.

Автор: Катерина Лиманська