На Львівщині стався землетрус
Рятувальники віднесли явище до некласифікованих подій.
Вчора, 10 січня, у селі Луки Самбірського району, що на Львівщині, було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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"10 січня о 13:13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подібні поштовхи були невідчутними для людини.
Рятувальники віднесли явище до некласифікованих подій.
Землетрус на Закарпатті
У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.
«За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України: координати епіцентру: широта 48,35 гр., довгота 22.76 гр. Магнітуда по довжині запису МD=1.8, клас К=7.3», – йдеться у повідомленні.
Землетрус стався на глибині 3,7 кілометра. З населених пунктів інформація не надходила.
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