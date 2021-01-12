Землетрус у Криму: вночі жителі Ялти відчули два підземні поштовхи

Цей землетрус вчений назвав слабким.

У Криму стався невеликий землетрус / Фото ua.depositphotos.com

Жителі Ялти минулої ночі відчули два підземних поштовхи магнітудою менше 3 балів.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на директора Інституту сейсмології та геодинаміки КФУ ім.В. І. Вернадського Юрія Вольфмана.

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"Інформація поки попередня, ще йде обробка даних. Сьогодні вночі в Ялті, недалеко від Лівадії, о 22:24 було два поштовхи з різницею в три хвилини. Перший поштовх був сильнішим: клас 8,5, магнітуда менше 3", - сказав Вольфман.

Цей землетрус вчений назвав слабким. Однак, за його даними, в деяких місцях відчувалася вібрація.

У МНС Криму повідомили, що інформації про руйнування і постраждалих не надходило.

Землетрус на Закарпатті

10 січня, в селі Луки Самбірського району Львівської області був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала.

"10 січня о 13:13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону був зафіксований підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що подібні поштовхи невідчутні для людини.