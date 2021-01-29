У Хорватії після потужних землетрусів утворюються провалля (відео)
29 грудня в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4.
У центральній Хорватії після потужних землетрусів не вщухають підземні поштовхи і утворюються величезні провалля.
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Потужний шестибальний землетрус сколихнув регіон наприкінці грудня.
Відтоді в ньому зафіксували понад 500 підземних поштовхів, магнітуда яких перевищувала один бал за шкалою Ріхтера.
Хорватські міста досі оговтуються від наслідків грудневих землетрусів, які забрали 7 життів, поранення отримали 25 осіб.
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Землетрус у Хорватії: що відомо
- 29 грудня у Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром в місті Петриня, розташованому в 50 км від Загреба. Повідомлялося про загибель семи осіб, у тому числі 12-річної дівчинки.
- У Загребі в результаті землетрусу незначні пошкодження отримала будівля українського посольства, але українські дипломати не постраждали.
- 28 грудня в цьому ж районі також було зафіксовано землетрус.
- 4 січня президент Володимир Зеленський підписав указ № 1/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія".
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