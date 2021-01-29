У Хорватії після потужних землетрусів утворюються провалля (відео)

23:32, 29 січня 2021
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29 грудня в Хорватії стався землетрус магнітудою 6,4.

Хорватські міста досі оговтуються від наслідків землетрусів / скріншот
Хорватські міста досі оговтуються від наслідків землетрусів / скріншот

У центральній Хорватії після потужних землетрусів не вщухають підземні поштовхи і утворюються величезні провалля.

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Потужний шестибальний землетрус сколихнув регіон наприкінці грудня.

Відтоді в ньому зафіксували понад 500 підземних поштовхів, магнітуда яких перевищувала один бал за шкалою Ріхтера.

Хорватські міста досі оговтуються від наслідків грудневих землетрусів, які забрали 7 життів, поранення отримали 25 осіб.

Землетрус у Хорватії: що відомо

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Автор: УНІАН

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Теги: землетрусХорватія
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