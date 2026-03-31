З 2020 року землетрусів на Полтавщині побільшало: чи варто очікувати на потужний

З 2020 року кількість землетрусів у Полтавській області збільшилася, утім там немає можливості розвиватися великим землетрусам. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Дмитро Гринь, головний науковий співробітник Відділу регіональних проблем геофізики Інституту геофізики.
Відповідаючи на запитання щодо землетрусів у Полтавській області, він зауважив, що згідно зі статистикою, до 1970-х років в цьому регіоні землетрусів не було.
"З 2020 року кількість землетрусів збільшилася. На рік відбувається від трьох до п’яти землетрусів", - сказав експерт.
Гринь зауважив, що пояснити це можна тим, що тут поєдналися антропогенний фактор, тобто діяльність людини, та природний фактор.
"Якщо подивитися на природний фактор, то цей регіон достатньо складний з точки зору геології. Ми маємо тектонічні блоки, ми маємо надзвичайно великі тектонічні розломи", - зазначив експерт.
Він також підкреслив, що викачування нафти та газу порушують стабільність системи та тиск. Відповідно, природа компенсує це шляхом появи землетрусів.
Чи може на Полтавщині статися великий землетрус - выдповыдь експерта
На уточнення, чи є ризики серйозних коливань на Полтавщині, Гринь зауважив, що там немає можливості розвиватися великим землетрусам.
"Якщо і є якісь рухи, то це буквально міліметри. І вони не породжують великих землетрусів", - сказав він.
Крім того, ці землетруси відбуваються на невеликих глибинах: 3-5 кілометрів - це поверхневі землетруси. І відстань, на яку вони розповсюджуються, - це 50-60 км, тобто вони швидко втрачають свою енергію та не несуть серйозної загрози навколишнім будівлям, адже їх магнітуда становить лише 2-4 бали.
Землетруси на Полтавщині
Як повідомляв УНІАН, 28 березня Головним центром спеціального контролю, який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України, у Полтавської області був зареєстрований землетрус. Він стався на території Мачухівськоі територіальної громади.
Землетрус був магнітудою 3,2 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр - на глибині 8 км. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.