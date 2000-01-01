Сьогодні о 10.00 Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить перед студентами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема виступу - рух вперед держави, який має дати нова Конституція.

Також сьогодні о 13.00 В.ЮЩЕНКО зустрінеться з головою Європейського парламенту Гансом Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ.

Крім того, о 16.00 Президент України проведе зустріч з послами країн G-8 (“Великої вісімки”), послом Чехії, яка нині головує в Європейському Союзі, послами прикордонних держав, представником Європейської комісії.